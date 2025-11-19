Edoardo De Laurentiis è diventato papà | come si chiama la prima figlia con Teresa Mendozza

Questa mattina è nata la nipote di Aurelio De Laurentiis: Edoardo, vice presidente del Napoli e la fidanzata e futura moglie Teresa Mendozza hanno dato il benvenuto a Mariavittoria De Laurentiis. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Fiocco rosa in casa Napoli, auguri ad Edoardo De Laurentiis e alla compagna per la nascita della piccola Mariavittoria De Laurentiis. Un'altra erede per la dinastia del produttore cinematografico e patron azzurro. Buona vita ai genitori e alla nascitura. - facebook.com Vai su Facebook

Fiocco rosa in casa Napoli: è nata Mariavittoria De Laurentiis! Ad annunciarlo è proprio il Napoli sui propri social: tanti auguri a Edoardo e Teresa, oltre che a nonno Aurelio! #SSCNapoli #EdoardoDeLaurentiis #spazionapoli Vai su X

