Editoria vertici L’Espresso da Mattarella per 70 anni settimanale

Periodicodaily.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "L’editore de L’Espresso Donato Ammaturo e il direttore Emilio Carelli sono stati ricevuti questa mattina al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione dei 70 anni del settimanale". Lo comunica in una nota L'Espresso sottolineando che "le celebrazioni dell’anniversario si svolgono nel pomeriggio, a Palazzo Brancaccio, dalle 14 alle 21, con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

