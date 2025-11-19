Edi Rama | Rifarei 100 volte il protocollo migranti con l' Italia Con altri Paesi mai – Il video

Open.online | 19 nov 2025

(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2025 – L'accordo sui centri per i migranti "lo rifarei altre cento volte, ma con l'Italia. Con altri Paesi mai, e se qualcuno mi chiede il perché io rispondo: perché non siete l'Italia". Così il Primo ministro della Repubblica d'Albania, Edi Rama, al termine del I Vertice intergovernativo Italia-Albania. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

