Edi Rama | Nel 2028 Giorgia sarà Presidente Consiglio sia in Italia che in Ue Vedrete che ho ragione – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2025!Quando ero giovane come il Ministro della Cultura (ride), sbagliavo, ma adesso non sbaglio più e vi dico che nel 2028 Giorgia sarà Presidente del Conisiglio sia in Italia che in Ue, e apriremo i negoziati per l'adesione dell'Albania ". Così il Primo ministro della Repubblica d'Albania, Edi Rama, al termine del Vertice intergovernativo Italia-Albania, riferendosi al semestre di presidenza Italiana in Ue che sarà dopo le prossime eleizoni politiche. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo Edi Rama: Nel 2028 Giorgia sarà Presidente Consiglio sia in Italia che in Ue. 🔗 Leggi su Open.online

