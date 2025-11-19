Tra le ex fidanzate-mogli di Paolo Bonolis ci sono volti molto conosciuti del piccolo schermo, che insieme al conduttore sono state protagoniste del gossip nostrano. Stasera il presentatore di Avanti Un Altro sarà tra gli ospiti della prima puntata di Gigi e Vanessa Insieme, nuovo show condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada in onda su Canale 5 a partire dalle 21:40. Quando negli anni Ottanta Bonolis era agli albori della carriera ed era alla guida di Bim Bum Bam, convolava a nozze con Diane Zoeller, psicologa americana che lo rendeva padre di Stefano e Martina: la storia andrà avanti ancora per qualche anno dopo il matrimonio con il mattatore del piccolo schermo che si dividerà tra impegni professionali e la famiglia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ecco tutte le ex famose di Paolo Bonolis, da Laura Freddi a Sonia Bruganelli