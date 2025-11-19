Ecco il nuovo film festival a Torino firmato Flashback

19 nov 2025

Dopo il successo di Flashback Art Fair, nasce mAFF mater Art Film Fest, il nuovo festival dedicato all’audiovisivo e alle sue molteplici espressioni. Curato da Tommaso Magnano, il festival inaugura la sua prima edizione da giovedì 20 a domenica 23 novembre, con la presentazione di 12 cortometraggi internazionali dedicati al tema della madre, selezionati attraverso . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

ecco il nuovo film festival a torino firmato flashback

© Lidentita.it - Ecco il nuovo film festival a Torino firmato Flashback

