Ecco cosa succede a far felice l’Ue | case coi pannelli solari sott’acqua

Laverita.info | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come in Emilia, pure il Friuli ha pensato alle rinnovabili anziché alla gestione dei fiumi. Credo che uno degli errori in democrazia sia trasformare in tifoserie da stadio le diverse visioni che stanno a fondamento delle diverse gestioni della cosa pubblica. La propria squadra ha sempre ragione e l’altra sempre torto e, siccome non si è infallibili, i leader non sbagliano mai perché, ove sbagliano, o nessuno li critica oppure le critiche non fanno testo perché «vengono dall’altra parte»: e che volete che dica l’altra parte? Il risultato è che l’elettore - incapace di obiettare alla propria parte - smette di andare a votare. 🔗 Leggi su Laverita.info

