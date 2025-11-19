eccellenze locali protagoniste della truffle week a sarsina

Serata di degustazione a Sarsina nella sala mostre, per uno degli appuntamenti centrali della Truffle Week, la rassegna nazionale, fra profumi e sapori autentici, dedicata al mondo del tartufo. Promossa e voluta da Giuseppe Crociani, presidente di Confcommercio Valle del Savio, l’iniziativa rappresenta più di una celebrazione gastronomica: infatti la Truffle Week si conferma piattaforma capace di creare connessioni tra territori, valorizzare tradizioni e mettere in rete eccellenze attraverso esperienze condivise. Durante la serata i partecipanti hanno potuto degustare quattro piatti a base di tartufo, realizzati da ristoratori locali e abbinati a vini prodotti nel territorio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

