Eccellenze della ristorazione il Cesenate conferma le sue stelle Michelin Una sola nuova stella in Romagna

19 nov 2025

Confermati i cinque ristoranti stellati del territorio cesenate nella Guida Michelin 2025. Nella giornata di mercoledì (19 novembre) a Parma, tra conferme e novità, sono state premiate le eccellenze della ristorazione. C'è un'unica nuova stella in Romagna, il ristorante ‘Da Lucio’ di Rimini. In. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

