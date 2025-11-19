Eccellenza l’Osimana è in vetta

L’ Osimana torna in vetta dell’Eccellenza (assieme alla Fermignanese ), nonostante molte assenze per guai fisici e non solo. I senzatesta – che sembrerebbero vicini all’ingaggio del centrocampista ex Castelfidardo Luca Stragapede, 21 anni – nelle difficoltà si esaltano. E’ stato così domenica, quando hanno preso tre punti contro la Sangiustese e gli applausi del Diana, con un grande approccio. Concentrati sin dal primo pallone, aggressivi quanto mai, chiudendo la sfida in una decina di minuti, i primi, con i gol di Manini, il secondo di fila in una settimana, e Alessandroni. "Dopo giorni difficili non poteva che esserci risposta migliore da parte di tutti – commenta il direttore sportivo dell’Osimana, Mauro Chiodini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

