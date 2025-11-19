EA SPORTS F1 | annunciata la roadmap 2026-2027 tra rivoluzione regolamentare ed evoluzione totale della simulazione

Electronic Arts ha svelato una roadmap pluriennale che segna una svolta storica per il franchise EA SPORTS F1. Dopo il grande successo di F1 25, acclamato da pubblico, critica e piloti reali, il futuro della serie si prepara a un’evoluzione profonda, che abbandona la logica dell’aggiornamento annuale per abbracciare una visione più strutturata, autentica e legata alla vera Formula 1. La strategia annunciata da EA e Codemasters prevede due tappe fondamentali: un’espansione premium nel 2026 e un nuovo capitolo completo nel 2027, progettato fin dalle fondamenta per inaugurare una nuova generazione di simulazione automobilistica. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - EA SPORTS F1: annunciata la roadmap 2026-2027, tra rivoluzione regolamentare ed evoluzione totale della simulazione

Approfondisci con queste news

EA Sports ha annunciato quest’oggi che non uscirà F1 2026 ma verrà rilasciato un DLC a pagamento nell’ambito del videogioco rilasciato quest’anno, e che è in corso un rinnovamento del progetto che vedrà la luce in occasione del videogioco che verrà rilas - facebook.com Vai su Facebook

? Un italiano su 4 ha abbandonato l’attività fisica: al “Vero Volley Next” annunciata la creazione della prima filiera dello #sport di Regione Lombardia. ? Ne abbiamo parlato con Alessandra Marzari di @VeroVolley su @SkyTG24: tg24.sky.it/sport/2025/11/ Vai su X

EA Sports F1 25 riceverà un DLC dedicato alla stagione 2026, il prossimo gioco arriverà solo nel 2027 - Nel 2026 non verrà pubblicato un nuovo gioco come da tradizione: al suo posto arriverà una grande espansione a p ... msn.com scrive

EA SPORTS F1: Espansione nel 2026 e nuovo capitolo nel 2027 - Electronic Arts ha annunciato una nuova e ambiziosa roadmap per il franchise EA SPORTS F1, confermando un piano pluriennale che trasformerà radicalmente l’esperienza videoludica ufficiale del ... Segnala techgaming.it

EA Sports F1: annunciati i progetti per le future edizioni, con l’espansione stagionale 2026 e un nuovo gioco nel 2027 - Electronic Arts ha confermato i piani per il futuro della serie EA SPORTS F1, con espansione nel 2026 e nuovo gioco nel 2027. Scrive vgmag.it