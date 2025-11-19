ea fc 26 totw 10 lista carte speciali della decima squadra della settimana

Il TOTW 10 per la modalità Ultimate Team di EA FC 26 è stato annunciato. Le carte speciali del Team Of The Week sono state rivelate e saranno disponibili nei pacchetti di UT 26 per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di mercoledì 19 Novembre. Il Black Friday Di Amazon Sta Arrivando!. Scopri le offerte anticipate a tempo sui prodotti essenziali quotidiani che Amazon propone nei giorni che precedono il Black Friday! Scopri Ora! Nel decimo TOTW della stagione sono presenti alcuni dei giocatori più forti del panorama calcistico mondiale che competono nei principali campionati europei. Tra i calciatori più blasonati spiccano i nomi del centrocampista Reijnders, del difensore Gvardiol, del centrocampista Casemiro e del centrocampista Joao Neves. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

