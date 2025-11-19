e45 piano emergenza neve attivo tutti i cantieri sul versante toscano

SANSEPOLCRO Il piano emergenza neve sulla E45 è già in vigore; per meglio dire, vi è entrato alle 24 della notte fra venerdì 14 e sabato 15 novembre scorsi, come accade oramai da qualche anno. Se pertanto da un lato automobilisti e camionisti hanno l’obbligo di portarsi appresso l’equipaggiamento invernale (e così dovrà essere fino alla data di scadenza, fissata per il prossimo 15 aprile), dall’altro debbono fare i conti con i cantieri inamovibili lungo il tratto appenninico del versante toscano da Pieve Santo Stefano a Canili di Verghereto. Di quelli al momento impegnati con i lavori, ve ne sono due che in caso di necessità (e ovviamente stiamo parlando di bufere o maltempo in generale) possono venire incontro all’utenza: quello sul viadotto Puleto e quello che sta effettuando vari interventi legati al dissesto idrogeologico nel tratto compreso fra le due uscite per Pieve Santo Stefano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

