È ufficiale Virtus-Maccabi si giocherà Il sindaco di Bologna Lepore | Hanno vinto i muscoli

Bologna, 19 novembre 2025 - Virtus-Maccabi alla fine si giocherà. È ufficiale. A comunicarlo è il sindaco Matteo Lepore, ‘reduce’ del tavolo del comitato provinciale per ordine e sicurezza pubblica che si è svolto in Prefettura. “Ho rappresentato il prefetto e il questore la mia contrarietà e quella del Comune di Bologna allo svolgimento della partita al Palazzo dello sport PalaDozza, perché ritengo non ci siano le condizioni, per la gestione dell'ordine pubblico e l'impatto sulla città, di una manifestazione così così importante come sappiamo", ha detto il sindaco appena uscito dall’incontro. “È possibile eventualmente disputare questa partita, in altri palazzetti in giro per l'Italia o nella stessa città di Bologna, in condizioni logistiche molto più agevoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

