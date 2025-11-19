È ufficiale | il nuovo treno Trieste - Vienna inaugura il 14 dicembre

È ufficiale: il nuovo treno diretto Trieste - Vienna a partire da poco più di 23 euro per meno di sette ore di viaggio sarà inaugurato il 14 dicembre e sarà attivo per il pubblico dal 15. La nuova linea diretta Öbb Railjet da Trieste a Vienna di Österreichische Bundesbahnen partirà ogni giorno da. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ufficiale il nuovo ranking FIFA: l'Italia esce dalla Vai su X

| COMUNICATO UFFICIALE Orazio Mitri è il nuovo allenatore dell'Atletico Tricase. Giovedì prossimo, in occasione della gara di Coppa Italia Promozione Taviano-Tricase, sarà regolarmente in panchina. Benvenuto mister e buon lavoro ? Forza - facebook.com Vai su Facebook

Eav, nuovo treno in servizio sulla linea Piscinola-Aversa - Nuovo treno in servizio sulla linea metropolitana Piscinola- Riporta ansa.it

Arriva il nuovo treno regionale da mille passeggeri e 200 km/h, ecco che tratte farà - All’Expo Ferroviaria 2025 è stato presentato il nuovo Regionale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e Alstom, un convoglio capace di raggiungere i 200 km/h, pensato per rivoluzionare la mobilità ... blitzquotidiano.it scrive

Arriva il nuovo treno regionale da mille passeggeri e 200 km/h: ecco come sarà (e dove esordirà) - Trenitalia (gruppo Fs Italiane) e Alstom hanno presentato il nuovo treno regionale, che si chiama appunto Regionale, capace di raggiungere i 200 km/h, all’inaugurazione di Expo Ferroviaria 2025. Riporta corriere.it