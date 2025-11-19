È stato trovato un cadavere lungo il fiume Reno
Lungo il fiume Reno, nel Comune di Calderara di Reno, è stato trovato il cadavere di un uomo adulto, indicativamente tra i 30 e i 40 anni. Il corpo si trovava in stato di decomposizione, quindi è probabile che fosse lì da alcuni giorni.
