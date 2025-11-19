È online il sito Visit Macerata Itinerari musei e posti per dormire | Pensato per i turisti ma non solo

Ilrestodelcarlino.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Promuovere e valorizzare la città dal punto di vista turistico e culturale puntando su accoglienza, fruibilità e interconnessione; è quanto promette il nuovo portale "Visit Macerata" del Comune, realizzato grazie al finanziamento regionale di 45.000 euro nell’ambito del bando "Servizi digitali integrati". La piattaforma, frutto della collaborazione con Task srl, guiderà il visitatore alla scoperta degli eventi locali in calendario, di itinerari sul territorio, servizi, punti d’accoglienza e ristoro. "Uno strumento innovativo che mette al centro il turista offrendo un’esperienza immersiva e coinvolgente – interviene il sindaco Sandro Parcaroli nella conferenza di presentazione -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

200 online il sito visit macerata itinerari musei e posti per dormire pensato per i turisti ma non solo

© Ilrestodelcarlino.it - È online il sito "Visit Macerata". Itinerari, musei e posti per dormire: "Pensato per i turisti, ma non solo"

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: 200 Online Sito Visit