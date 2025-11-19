È morto a 95 anni Gabriele Poci Bocia ultimo partigiano di Venezia

È morto oggi, all'età di 95 anni, Gabriele Poci, detto “Bocia”, ultimo partigiano di Venezia. A comunicarlo, la sezione Sette Martiri dell'Anpi di Venezia.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayPoci, giovanissimo, partì dalla città lagunare con due amici antifascisti per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

