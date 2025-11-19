È in arrivo il vortice invernale | tempeste improvvise ecco dove

Un'intensa fase di maltempo di stampo prettamente invernale in anticipo sul calendario colpirà in pieno l'Italia provocando numerosi fenomeni atmosferici: dalle piogge in pianura alla neve a bassa quota, dai temporali ai venti forti oltre al netto calo termico. Gli ingredienti ci sono tutti e saranno causati da un vortice di bassa pressione che si formerà sui nostri mari venerdì 21 novembre. Cos'è il "winter vortex". Nel dettaglio si tratta di un " winter vortex " in grado di provocare anche locali nubifragi ma a fare notizia saranno le nevicate a quote anche di bassa collina sulle regioni settentrionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

