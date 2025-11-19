È in arrivo il vortice invernale | tempeste improvvise ecco dove
Un'intensa fase di maltempo di stampo prettamente invernale in anticipo sul calendario colpirà in pieno l'Italia provocando numerosi fenomeni atmosferici: dalle piogge in pianura alla neve a bassa quota, dai temporali ai venti forti oltre al netto calo termico. Gli ingredienti ci sono tutti e saranno causati da un vortice di bassa pressione che si formerà sui nostri mari venerdì 21 novembre. Cos'è il "winter vortex". Nel dettaglio si tratta di un " winter vortex " in grado di provocare anche locali nubifragi ma a fare notizia saranno le nevicate a quote anche di bassa collina sulle regioni settentrionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nuovo e più incisivo impulso freddo in arrivo con profondo vortice di #maltempo. Altra pioggia, vento forte e #neve a quote medio-basse. Vai su X
? Allerta Meteo, il maltempo si sposta al Centro/Sud ma incombe il grande gelo: Vortice Polare in arrivo, tanta NEVE sull'Italia con un Ciclone Artico tra venerdì e sabato - facebook.com Vai su Facebook
Scossa in atmosfera: il VORTICE POLARE perde forza, in arrivo un cambio di scenario meteo - Il Vortice Polare mostra segnali di indebolimento: tra fine novembre e inizio dicembre rischio di svolta fredda l'Italia ... Si legge su meteogiornale.it
Vortice artico in arrivo: pioggia e calo termico nel Lazio con neve anche in collina - La seconda metà della settimana, arriva nel Lazio un cambio netto nelle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di aria più fredda dal Nord Europa e il passaggio di nuove perturbazioni. Secondo msn.com
Meteo: svolta invernale in anticipo, con lo zampino del Vortice Polare - Il prossimo inverno sembra avere delle potenzialità importanti per ritornare almeno ad un meteo che ritrovi la normalità smarrita da diversi anni, ... Secondo msn.com