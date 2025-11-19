È già Natale in casa di Chiara Biasi | l'albero è a tema Alice nel Paese delle Meraviglie

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Natale in anticipo in casa di Chiara Biasi già pronta per le feste. Il suo albero di Natale è a tema: rappresenta un inno alla sana follia che c'è in tutti noi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: 200 Gi224 Natale Casa