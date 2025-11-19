È fascista Non le permetteremo di operare | a Milano il collettivo Cosmo dà la caccia alla militante di Azione studentesca

La scia di odio rosso prosegue senza sosta nelle scuole italiane. Stavolta l’irruenza antifascista arriva dal liceo scientifico milanese Ettore Molinari, lo stesso frequentato da Sergio Ramelli, giovane militante missino assassinato da Avanguardia operaia nel 1975 a colpi di chiave inglese. I membri del collettivo di sinistra “Cosmo”, attivo nella scuola superiore di via Crescenzago, hanno pubblicato un comunicato sui social per contestare la candidatura di una ragazza di destra in un altro liceo della città. “All’istituto Natta e Besta si è candidata una lista con dentro una codarda militante di azione studentesca, un gruppo dichiarato fascista”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

