È di nuovo panico a Wall Street | dall’allarme di Google ai conti di Nvidia

L'incubo bolla torna a scuotere i mercati mondiali, specie dopo l'allarme lanciato da Google, che ha innescato vendite a catena dagli Stati Uniti all'Europa, sino all'Estremo Oriente. Ma quali probabilità ha lo scoppio di una bolla? E qual è la situazione fondamentale reale? Un po' di chiarezza in più la faranno i risultati trimestrali di Nvidia, attesi per questa sera nel dopo-borsa USA, almeno nell'intento di rassicurare o rafforzare le preoccupazioni degli operatori. L'allarme di Google: "Se scoppia una bolla, nessuno si salva". A scuotere i mercati ieri ha contribuito l'allarme lanciato da Sundar Pichai, Amministratore delegato di Alphabet, la società madre d Google, che ha affermato: "Se la bolla innescata dal boom dello sviluppo dell'Ai esplodesse, nessuna azienda sarebbe al riparo, neppure noi ".

