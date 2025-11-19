È accusato di violenza sessuale sul litorale romano | 24enne arrestato nel Salento

LECCE - Un uomo di 24 anni è stato arrestato in provincia di Lecce con l’accusa di violenza sessuale aggravata, adescamento e atti persecutori nei confronti di una minorenne. I fatti che gli sono contestati sarebbero accaduti a Lavinio, frazione marittima di Anzio (Roma), dove la giovane ha. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

