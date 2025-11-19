Duregon | Così si spiega l' aumento del 22 per cento della Tari

Veneziatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Fino a settembre sono state applicate le tariffe Tari del piano finanziario 2024. Quello presentato per l'anno che sta per terminare rileva un aumento di circa il 22 per cento dei costi, un dato certamente significativo, ma necessario per garantire la copertura integrale dei costi del servizio. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

