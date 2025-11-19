Duregon | Così si spiega l' aumento del 22 per cento della Tari
«Fino a settembre sono state applicate le tariffe Tari del piano finanziario 2024. Quello presentato per l'anno che sta per terminare rileva un aumento di circa il 22 per cento dei costi, un dato certamente significativo, ma necessario per garantire la copertura integrale dei costi del servizio. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Non esiste più una sola strada per crescere. Oggi le carriere sono reti di esperienze, non scale da salire. In , Laura Vagliente spiega come il coaching aiuti a navigare tra cambiamenti, pause, nuove passioni e transizioni con consapevol - facebook.com Vai su Facebook