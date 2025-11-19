Nel panorama della narrativa grafica dedicata alle opere di fantascienza, recenti pubblicazioni si distinguono per l’innovativa interpretazione visiva e per la fedeltà all’universo originale. Tra queste, la nuova edizione di Dune in versione fumettistica emerge come un must per gli appassionati. Questa raccolta completa comprende tre volumi, frutto di una collaborazione tra autori di alto livello e artisti di grande talento, e rappresenta una sintesi perfetta tra letteratura, arte e cultura pop. dune: la collezione completa dei graphic novel in un box set. Il nuovo box set raccoglie i tre volumi della serie di graphic novel Dune, denominati Dune, Mua’Dib e The Prophet. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Dune graphic novel scopri il cofanetto completo in anteprima