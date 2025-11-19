Dumfries out nel derby? Chivu non ha ancora deciso Ecco quando arriverà il verdetto del tecnico nerazzurro

Inter News 24 Dumfries potrebbe saltare il derby di domenica sera, ma non è ancora certo. Quando arriverà la decisione finale di Cristian Chivu. L’ Inter ha ripreso oggi gli allenamenti ad Appiano Gentile, quasi al completo, in vista del tanto atteso derby della Madonnina contro il Milan. L’unico assente in campo è stato Manuel Akanji, difensore svizzero che si unirà al gruppo domani. Akanji, arrivato quest’estate dal Manchester City, è l’ultimo giocatore a rientrare dopo gli impegni con la sua nazionale. Il tecnico Cristian Chivu attende con ansia il ritorno di tutti i suoi uomini, ma le notizie che arrivano dall’infermeria non sono per niente confortanti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dumfries out nel derby? Chivu non ha ancora deciso. Ecco quando arriverà il verdetto del tecnico nerazzurro

