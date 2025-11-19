Dumfries out in Inter Milan? Doppio problema per Chivu | Carlos Augusto all’esame finale sulla fascia destra ma le alternative…

di Giuseppe Colicchia Dumfries out in Inter Milan? Doppio problema per Chivu: Carlos Augusto all'esame finale sulla fascia destra, ma le alternative. La situazione. L'avvicinamento al Derby della Madonnina si fa sempre più complicato per l'Inter. La probabile assenza di Denzel Dumfries, ancora alle prese con un problema alla caviglia, rappresenta una tegola tattica di enormi proporzioni per il tecnico Cristian Chivu. Come sottolinea l'analisi de La Gazzetta dello Sport, la mancanza dell'esterno olandese priva i nerazzurri di un fattore determinante: la dominanza fisica. Dumfries, infatti, sarebbe stato l'arma ideale per mandare in crisi nei testa a testa sulla fascia i diretti avversari del Milan, ovvero Davide Bartesaghi o Pervis Estupiñán, i due candidati per il ruolo di quinto di sinistra nel 3-5-2 disegnato dall'allenatore rossonero Massimiliano Allegri.

