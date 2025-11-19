Due motociclisti deceduti La verità nella scatola nera

L’analisi della scatola nera del Suv attesa dall’estero tarda ad arrivare e slitta ancora fino a fine febbraio l’esito della perizia cinematica in incidente probatorio per chiarire la dinamica del drammatico incidente stradale che nel luglio 2024 è costato la vita a due centauri in viale Battisti. Era l’ottobre del 2024 quando la giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza Elena Sechi ha nominato il suo perito, con il compito di lavorare fianco a fianco con i consulenti della difesa dell’indagata di omicidio stradale plurimo, una automobilista milanese di 53 anni, e delle parti civili, i familiari delle due vittime. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

