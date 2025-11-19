Due finti poliziotti trasfertisti arrestati a Brescia per tentata truffa così li ha inguaiati un anziano
Due pregiudicati arrestati a Brescia per tentata truffa aggravata ai danni di un anziano. Disposto il foglio di via obbligatorio per 2 anni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Due finti poliziotti "trasfertisti" arrestati a Brescia per tentata truffa, così li ha inguaiati un anziano - Due arresti a Brescia, dove due uomini sono stati fermati per una tentata truffa aggravata ai danni di un anziano. Si legge su virgilio.it
Si fingono Carabinieri e cercano di rubare a casa di un anziano, che però li smaschera: arrestati due «trasfertisti» - Il Questore Sartori ha emesso Foglio di Via Obbligatorio con Divieto di far Ritorno nel Comune di Brescia per i prossimi 2 anni. Riporta brescia.corriere.it
