Due colletti sono meglio di uno | lo styling più preppy dell’inverno

Certe tendenze tornano in punta di piedi. Altre rientrano come se avessero suonato un campanello immaginario, pronte a ricordarci che la moda non ha memoria corta: ha solo un grande senso dell’umorismo. Il layering con doppio colletto, quello che un tempo apparteneva ai corridoi dei college americani, ritorna nell’inverno 2025 2026 con un piglio sorprendentemente chic. Mai nostalgico, mai letterale. Piuttosto: decisamente consapevole. Che siano due camicie, una camcia e un pullover o magari una doppia polo: basta questo dettagli per essere alla moda. La doppia vita del colletto preppy. Se nei primi Duemila la doppia polo era il simbolo dell’estetica preppy più esasperata nel 2025 la storia si ribalta. 🔗 Leggi su Amica.it

