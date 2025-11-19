Droni non identificati e massima allerta in Polonia e Ucraina | si alzano i caccia

Durante i massicci attacchi russi all'Ucraina, nella notte del 19 novembre, Romania e Polonia hanno fatto decollare aerei da combattimento in risposta alle incursioni di droni e alle minacce vicino ai loro confini. Nei due Paesi è stato attivato il livello d'allerta massima per i raid di Mosca su. 🔗 Leggi su Today.it

