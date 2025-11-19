Droga verso Calabria e Sicilia dopo 14 anni quasi tutti assolti
Dopo oltre 14 anni si è concluso il processo di primo grado per traffico di droga, in particolare hashish, tra la Campania, precisamente Marano di Napoli, la Calabria e la Sicilia, che visto tra i 26 imputati anche Filippo Nuvoletta, ritenuto elemento di spicco dell’omonima famiglia mafiosa. La prima sezione penale del Tribunale di Napoli (presidente Maurizio Conte) ha assolto quasi tutti i 26. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Milano, spaccio Gintoneria: chiuso il secondo filone d'indagine sulla droga. Dopo i patteggiamenti di Lacerenza e Stefania Nobile sei persone verso il processo - facebook.com Vai su Facebook
"È sotto processo per lo spaccio di droga nel pallonetto di Santa Lucia che era gestito da un clan, per gravi diffamazioni verso terzi, ha peso la patria potestà, ha fatto un figlio con un rampollo di una famiglia di camorristi e vuole la scorta. Per proteggerla da co Vai su X
Droga verso Calabria e Sicilia, dopo 14 anni quasi tutti assolti - Dopo oltre 14 anni si è concluso il processo di primo grado per traffico di droga, in particolare hashish, tra la Campania, precisamente Marano di Napoli, la ... Come scrive msn.com
Dalla Calabria alla Sicilia con 7 chili di droga in auto: fermato 54enne all’imbarco dei traghetti - Stava per attraversare lo Stretto di Messina con 7 chili di droga nell'auto. Scrive newsicilia.it
Arrestato corriere della droga diretto in Sicilia con 7 chili di cocaina e hashish per un valore di 1,5 milioni di euro - In manette un 54enne dopo l’ispezione del suo camion con l’ausilio di due cani antidroga ... Secondo ilvibonese.it