droga verso calabria e sicilia dopo 14 anni quasi tutti assolti

Dopo oltre 14 anni si è concluso il processo di primo grado per traffico di droga, in particolare hashish, tra la Campania, precisamente Marano di Napoli, la Calabria e la Sicilia, che visto tra i 26 imputati anche Filippo Nuvoletta, ritenuto elemento di spicco dell’omonima famiglia mafiosa. La prima sezione penale del Tribunale di Napoli (presidente Maurizio Conte) ha assolto quasi tutti i 26. 🔗 Leggi su Feedpress.me

