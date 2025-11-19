Droga 800 grammi soldi 83.400 euro proiettili e monopattini rubati | scoperte inquietanti nelle cantine di Torino e Venaria Reale

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha condotto due operazioni per il contrasto dello spaccio di droga, tra Torino e Venaria Reale. In tutto, sono stati sequestrati più di 800 grammi di sostanze e 83.000 euro. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

