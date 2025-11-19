DreamWorks ha avuto il coraggio di parlare agli adulti attraverso l’animazione quando nessuno voleva o trovava necessario farlo. Con l’inizio del nuovo millennio l’animazione si è resa talmente centrale da essere riuscita a imporsi come l’essenza stessa del cinema. Ma è grazie a DreamWorks che si spinge, per la prima volta, verso un tono più maturo rispetto agli standard dell’epoca. Da sempre l’asse Disney – Pixar è il più grande conglomerato mondiale dell’industria mediatica nell’intero settore dell’intrattenimento. In essa tradizione e innovazione si fondono dando vita ad un terreno produttivo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - DreamWorks, quando l’animazione si rivolge agli adulti