Dreams e lo sguardo di Michel Franco | Non c' è cinema senza contraddizione

Movieplayer.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Non solo una controversa storia d'amore, ma anche un film politico". Tra America e Messico, tra possessione e sentimento: la nostra video intervista al regista. Per Michel Franco ogni film nasce da una frattura, da un conflitto interiore o sociale che mette in moto la storia. Ciò avviene anche in Dreams, con protagonisti Jessica Chastain e Isaac Hernandez. Lui Fernando è un giovane ballerino messicano che sogna il successo, lei è Jennifer, una socialite, una filantropa di San Francisco, che aiuta il ragazzo che ha appena attraversato il confine. Quello che potrebbe essere amore, però, si trasforma in qualcosa di decisamente oscuro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

dreams e lo sguardo di michel franco non c 232 cinema senza contraddizione

© Movieplayer.it - Dreams e lo sguardo di Michel Franco: "Non c'è cinema senza contraddizione"

Approfondisci con queste news

dreams sguardo michel francoDreams e lo sguardo di Michel Franco: "Non c'è cinema senza contraddizione" - Tra America e Messico, tra possessione e sentimento: la nostra video intervista a Michel Franco. movieplayer.it scrive

dreams sguardo michel francoDreams, la recensione del nuovo film di Michel Franco - "Dreams" il nuovo film di Michel Franco, tra sogno e disincanto, è stato presentato al Festival di Berlino e al Festival del Cinema di Roma 2025. Scrive lascimmiapensa.com

dreams sguardo michel francoDreams, il trailer del nuovo film con Jessica Chastain - In arrivo il nuovo film di Michel Franco con Jessica Chastain, Dreams, un dramma intenso, dalle forti tinte erotiche sull'amore nei tempi dei muri di confine. Da lascimmiapensa.com

Cerca Video su questo argomento: Dreams Sguardo Michel Franco