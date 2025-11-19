Dreams e lo sguardo di Michel Franco | Non c' è cinema senza contraddizione

"Non solo una controversa storia d'amore, ma anche un film politico". Tra America e Messico, tra possessione e sentimento: la nostra video intervista al regista. Per Michel Franco ogni film nasce da una frattura, da un conflitto interiore o sociale che mette in moto la storia. Ciò avviene anche in Dreams, con protagonisti Jessica Chastain e Isaac Hernandez. Lui Fernando è un giovane ballerino messicano che sogna il successo, lei è Jennifer, una socialite, una filantropa di San Francisco, che aiuta il ragazzo che ha appena attraversato il confine. Quello che potrebbe essere amore, però, si trasforma in qualcosa di decisamente oscuro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dreams e lo sguardo di Michel Franco: "Non c'è cinema senza contraddizione"

