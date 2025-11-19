Dramma in provincia Una chiamata al 112 | Ho accoltellato e ucciso mia sorella

Tempo di lettura: < 1 minuto San Paolo Bel Sito (Na), sono le 15:15 circa. Un uomo contatta il 112 e dice di aver ucciso la sorella accoltellandola. I carabinieri della compagnia di Nola sono sul posto, c’è anche il 118. La strada è via San Paolo Bel sito 150, Palazzo Cassese piano 5. L’uomo è sotto il controllo dei carabinieri intervenuti. Accertamenti in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dramma in provincia. Una chiamata al 112: “Ho accoltellato e ucciso mia sorella”

