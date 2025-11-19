Downing Street accusa | Nave russa al confine con il Regno Unito monitoriamo minuto per minuto
Una nave spia russa si trova attualmente al confine delle acque territoriali del Regno Unito, ha annunciato il ministro della Difesa, John Healey, sottolineando che è la seconda volta che la nave, la Yantar, viene dispiegata nelle acque del Regno Unito. "Una nave spia russa, la Yantar, si trova al confine delle acque britanniche a nord della Scozia, dopo essere entrata nelle acque più ampie del Regno.
