Dove vedere in tv Italia-Burkina Faso Mondiali calcio U17 | orario quarti di finale programma streaming

Continua il sogno della Nazionale italiana Under 17 di calcio, che si è guadagnata il pass per i quarti di finale nel Mondiale di categoria in Qatar grazie ad un filotto di cinque vittorie consecutive tra il girone e la fase a eliminazione diretta. Gli Azzurrini torneranno in campo all’Aspire Zone di Doha per sfidare da favoriti il Burkina Faso nella giornata di venerdì 21 novembre alle ore 14.30 italiane. L’Italia, guidata in panchina dal CT Massimiliano Favo, ha a disposizione una grande chance per eguagliare come minimo il miglior risultato di sempre in un Mondiale U17, che risale al 1987 (quarto posto). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Burkina Faso, Mondiali calcio U17: orario quarti di finale, programma, streaming

