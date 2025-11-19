Dove vedere in tv Italia-Belgio Coppa Davis 2025 | orario semifinale tv streaming Novità nel palinsesto
L’Italia affronterà il Belgio nella semifinale della Coppa Davis 2025, la massima competizione per Nazionali maschili di tennis. Gli azzurri hanno rispettato il pronostico della vigilia nel quarto di finale disputato contro l’Austria, travolta con un perentorio 2-0 grazie ai successi ottenuti in singolare da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. I ragazzi del capitano Filippo Volandri sono stati impeccabili: il finalista di Wimbledon 2021 ha regolato Rodionov annullando tre set-point consecutivi nel secondo parziale e imponendosi al tie-break; il laziale ha regolato il più accredito Misolic in due rapide frazioni e così non è stato necessario l’impiego del doppio formato da Andrea Vavassori e Simone Bolelli. 🔗 Leggi su Oasport.it
