Dove piove di più dove fa più caldo | come cambia il clima di Bologna da zona a zona

Nel 2023 e nel 2024 buona parte della regione Emilia-Romagna ha subito almeno tre eventi alluvionali, con conseguenti effetti devastanti per l’ambiente e per le persone che vivono nei territori più colpiti. La comunità scientifica è d’accordo su attribuire questo tipo di eventi, la loro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it