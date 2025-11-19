Dopo sette giorni d’agonia Per Elisa niente miracolo

È morta dopo una settimana di agonia Elisa Dello Nigro, la ventiseienne di Gavirate (ma aveva chiesto la residenza a Mesenzana) coinvolta nell’ incidente avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 novembre. Era ricoverata in Terapia intensiva al Sant’Anna di Como. Quella notte, secondo i rilievi dei carabinieri della Compagnia di Luino, l’auto si è ribaltata e l’impatto è stato tanto violento da scaraventare la giovane fuori dall’abitacolo. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, hanno trovato la ventiseienne riversa a terra, priva di conoscenza. Da allora la vita di Elisa è rimasta appesa a un filo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

