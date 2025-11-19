Dopo le polemiche Meloni al Quirinale per incontrare Mattarella

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, appena rientrata a Roma da Mestre, si è recata al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'incontro era stato proposto dalla presidente questa mattina, con una telefonata al Capo dello Stato, finalizzata a programmare la visita.  Ieri si era registrata una dura polemica a seguito delle dichiarazioni del capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami che aveva chiesto al consigliere per la difesa del Colle, Francesco Garofani, di "smentire senza indugio" quanto raccontato da un articolo apparso sulla Verità che riportava di alcune frasi pronunciate proprio da Garofani in cui il consigliere si lasciava andare a ipotesi per impedire, alle prossime elezioni, una nuova vittoria del centrodestra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

