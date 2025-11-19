Dopo le polemiche Meloni al Quirinale per incontrare Mattarella
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, appena rientrata a Roma da Mestre, si è recata al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'incontro era stato proposto dalla presidente questa mattina, con una telefonata al Capo dello Stato, finalizzata a programmare la visita. Ieri si era registrata una dura polemica a seguito delle dichiarazioni del capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami che aveva chiesto al consigliere per la difesa del Colle, Francesco Garofani, di "smentire senza indugio" quanto raccontato da un articolo apparso sulla Verità che riportava di alcune frasi pronunciate proprio da Garofani in cui il consigliere si lasciava andare a ipotesi per impedire, alle prossime elezioni, una nuova vittoria del centrodestra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altre letture consigliate
dopo mesi di polemiche, in corso Regina Margherita 47 qualcosa si muove. E per raccontarlo i proponenti del patto di collaborazione con il Comune scelgono una modalità insolita da vedere nel centro sociale Askatasuna: una conferenza stampa nel cortile d - facebook.com Vai su Facebook
Le polemiche dopo le rivelazioni del quotidiano ‘La Verità’ su un presunto piano del #Quirinale per impedire la vittoria del #centrodestra alle elezioni del 2027, la legislatura che dovrà eleggere il prossimo Capo dello Stato. Vai su X
Dopo le polemiche Meloni al Quirinale per incontrare Mattarella - Dopo il duro scontro di ieri seguito alle dichiarazioni del capogruppo di FdI a Montecitorio Galeazzo Bignami, questa mattina, la premier, appena rientrara da Mestre si è recata al Colle per un incont ... Scrive ilfoglio.it
Meloni al Quirinale da Mattarella, incontro con il capo dello Stato. L'incontro dopo il caso del «piano del Colle contro di lei» - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata in mattinata al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Riporta msn.com
Meloni al Quirinale per parlare con Mattarella, l’incontro dopo la tempesta per le parole di Garofani - La premier ha telefonato al presidente della Repubblica per organizzare una visita al Colle dopo la bufera di martedì scaturita dagli articoli de La Verità e dalle uscite successive di Galeazzo Bignam ... Riporta editorialedomani.it