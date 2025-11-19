Dopo la Camera anche il Senato Usa approva con consenso unanime la legge per rendere pubblici gli Epstein files Ora manca solo la firma di Trump
Dopo l’ok della Camera degli Stati Uniti, anche il Senato ha approvato la legge per la divulgazione dei file sul caso Jeffrey Epstein. Al Senato la legge è stata approvata « con consenso unanime », quindi tecnicamente senza bisogno di voto, e senza nessun emendamento. Un evento raro nella storia di Capitol Hill. Ora arriverà sulla scrivania di Donald Trump che potrebbe firmarla già in serata. Poche ore prima la Camera aveva dato il via libera con 427 sì e un solo no, quello di Clay Higgins, deputato repubblicano della Louisiana. A questo punto il Dipartimento di Giustizia è obbligato a rendere pubblici tutti i file federali legati al finanziere morto suicida in carcere nel 2019, mentre attendeva il processo per favoreggiamento di prostituzione e traffico sessuale di minori. 🔗 Leggi su Open.online
