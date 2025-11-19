Dopo il grand tour Zelensky in Turchia per riaprire i negoziati

Paese che vai sostegno che trovi. Dopo aver fatto il pieno di armi in Francia, Volodymyr Zelensky ieri è atterrato in Spagna, dove ha incontrato il re Felipe VI e . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Dopo il grand tour Zelensky in Turchia per riaprire i negoziati

Ucraina, Zelensky vola in Turchia per rilanciare i negoziati: oggi il vertice senza Mosca - L’Ucraina è alla ricerca di una nuova spinta diplomatica per far ripartire i colloqui con Mosca, mentre la guerra entra in una fase critica ... Riporta adnkronos.com

Zelensky da Erdogan con Witkoff, Mosca per ora si sfila - Dopo il tour che lo ha portato ad Atene, Parigi e Madrid, Volodymyr Zelensky arriva in Turchia per incontrare il presidente Recep Tayyip Erdogan e l'inviato speciale Usa Steve Witkoff, con il proposit ... Da ansa.it

Ucraina, continua l'avanzata russa. Zelensky promette riforme dopo lo scandalo di corruzione - aereo tornano ad allertare la popolazione affinché si metta al sicuro nei rifugi, in vista di nuovi attacchi russi. Si legge su tg.la7.it