Donzelli | Garofani non ha smentito stupiscono chiacchiere contro Meloni C’è chi non ci vuole al governo

Il responsabile organizzazione FdI, Giovanni Donzelli, commenta a Fanpage.it il caso del consigliere di Mattarella, Francesco Saverio Garofani: "Non ha smentito, inopportuno fare chiacchiere da bar contro Meloni. C'è chi stava bene quando l'Italia era bloccata e non è felice del cambiamento che stiamo portando". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ho appena visto e sentito Donzelli dire testualmente quanto segue in tivù, rivolto a chi osava criticarlo: “Imparate la democrazia da La Russa!” Ed era serio. Chiudete tutto. - facebook.com Vai su Facebook

Donzelli: “Garofani non ha smentito, stupiscono chiacchiere contro Meloni. C’è chi non ci vuole al governo” - it il caso del consigliere di Mattarella, Francesco Saverio Garofani: “Non ha smentito, inopportuno fare chiacchiere da bar ... Si legge su fanpage.it

Chi è Francesco Saverio Garofani consigliere di Mattarella che ha fatto infuriare Galeazzo Bignami - Il consigliere di Mattarella Francesco Saverio Garofani è accusato dalle destre di tifare per la caduta del Governo Meloni. Segnala virgilio.it

FdI attacca il Quirinale, Donzelli: "Mai in dubbio la correttezza di Mattarella ma Garofani smentisca" - Botta e risposta tra Fratelli d'Italia e il Quirinale dopo che il capogruppo alla Camera, Galeazzo Bignami, ha chiesto alla presidenza della Repubblica di ... Lo riporta msn.com