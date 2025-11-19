Donne vittime di violenza | dati allarmanti e soluzioni in Italia

Analisi approfondita sulla violenza di genere in Italia: strategie di prevenzione e intervento efficace. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Donne vittime di violenza: dati allarmanti e soluzioni in Italia

Leggi anche questi approfondimenti

?IL 25 NOVEMBRE A CASSOLA - UNA CANDELA ACCESA PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA Anche quest'anno, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Comune di Cassola aderisce all'appello lanciato a tutte le m - facebook.com Vai su Facebook

Charity Gala Dinner della Croce Rossa per per donne vittime di violenza iltempo.it/general/2025/1… #UnItaliacheAiuta Vai su X

Violenza sulle donne, a Bologna aumentano accessi e prese in carico: «Ma mancano i finanziamenti» - I dati dei centri anti violenza: «Da gennaio a ottobre abbiamo già accolto 60 donne in più rispetto all’anno scorso, supereremo quota mille entro la fine del 2025» ... corrieredibologna.corriere.it scrive

Violenza domestica: coinvolti 5600 minori, una donna su tre dai 16 ai 70 anni ha subito abusi - L'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai investe 1 milione di euro di fondi per proteggere le vittime di abusi all'interno delle proprie famiglie ... Lo riporta telenord.it

“Donne e Giovani, violenza e disagio”, evento di Giusy Versace in Senato - In vista della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e di quella contro la violenza sulle donne, quest’oggi Giusy Versace (Componente della 7ª Commissione del Senato e ... Segnala strettoweb.com