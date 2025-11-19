Donna si ritrova faccia a faccia con il ladro lui continua a rovistare nei cassetti

Faccia a faccia con un ladro che stava entrando nel suo appartamento all’ora di cena di lunedì 17 novembre. È l’esperienza da incubo vissuta da un’anziana di 84 anni, che nonostante il pericolo è riuscita a chiedere aiuto, mentre i vicini non hanno esitato a intervenire per provare a fermare il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Donna si ritrova faccia a faccia con il ladro, lui continua a rovistare nei cassetti - Faccia a faccia con un ladro che stava entrando nel suo appartamento all’ora di cena di lunedì 17 novembre. Secondo bresciatoday.it

Faccia a faccia con i ladri: paura in due case - È capitato a una donna di Montecassiano giovedì notte, e a un uomo di Morrovalle ieri all’alba. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Faccia a faccia con il ladro in casa: donna sotto choc, 6mila euro di refurtiva - Castelfiorentino, 1 novembre 2025 – “Qualcuno è entrato in casa mia e di mia madre, portando via tutto quel che ha trovato di prezioso. Si legge su lanazione.it