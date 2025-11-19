Donna accoltellata sul Raccordo fermato l'ex marito a Fiano Romano

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato e fermato l'uomo che ha accoltellato l'ex moglie sul Raccordo a Roma. Era a Fiano Romano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

