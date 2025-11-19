È stato individuato e fermato dalla polizia l’uomo sospettato di aver ferito ieri la compagna in auto sul Grande raccordo anulare, a Roma. La donna, Stephany Melissa, 37enne peruviana e madre di tre figli, è riuscita a mettersi in salvo buttandosi dalla macchina nella quale si trovava con l’uomo. L'allarme è scattato intorno alle 10 del 18 novembre, quando alcuni automobilisti hanno visto la donna insanguinata sul margine della carreggiata all'altezza del chilometro 14, tra gli svincoli Cassia e Flaminia. È stata lei stessa, prima di essere soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale in codice rosso, a riferire di essere stata aggredita dal compagno che nel frattempo si era dato alla fuga. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Donna accoltellata sul Gra a Roma, fermato il compagno che era fuggito