Donna accoltellata e lasciata agonizzante sul Raccordo | l'ex ancora in fuga è caccia all'uomo

Ricercato l'uomo che ieri ha accoltellato la ex e l'ha abbandonata in strada sul Gra, ancora agonizzante. Continuano le indagini per rintracciarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Roma, donna accoltellata in autostrada ilfaroonline.it/2025/11/18/rom… #news #notizie #cronaca Vai su X

La donna è stata portata in codice rosso al Sant’Andrea: ha raccontata di essere stata accoltellata dal compagno - facebook.com Vai su Facebook

Donna accoltellata e lasciata agonizzante sul Raccordo: l’ex ancora in fuga, è caccia all’uomo - Ricercato l’uomo che ieri ha accoltellato la ex e l’ha abbandonata in strada sul Gra, ancora agonizzante. Scrive fanpage.it